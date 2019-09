Sanità: Sic a Speranza, restituire a chirurgo ruolo centrale in ospedale

Condividi

Linkedin email

Milano, 5 set. (AdnKronos Salute) – “Ribadiamo con forza al nuovo ministro la necessità di riportare al centro delle logiche che governano le nostre strutture ospedaliere e sanitarie il ruolo del chirurgo. Il nostro contributo sarà costante”. E’ il messaggio lanciato a Roberto Speranza, neo responsabile della Sanità italiana, dal direttivo della Società italiana di chirurgia (Sic).

In una nota, la Sic augura a Speranza “un proficuo lavoro. Nei prossimi mesi – ricorda – sarà chiamato a affrontare sfide fondamentali per il comparto sanitario italiano. Dalla carenza di medici alle aggressioni in corsia, dalla fuga dei nostri migliori professionisti all’estero alla necessità di garantire una formazione post laurea di qualità, dando ai giovani prospettive di lavoro concrete. Consci delle attuali difficoltà – concludono i chirurghi – siamo pronti a lavorare insieme per trovare soluzioni condivise e risolutive”.