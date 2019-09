«Disoccupazione o invalidità: io, disabile, discriminata e umiliata»

Condividi

O la pensione di invalidità o la disoccupazione. Questo il duro aut aut posto ai disabili. Come signora Franca Borin, di Vicenza, che ieri dopo un colloquio all’Inps si è sfogata in un lungo post su Facebook che ha avuto più di 1000 condivisioni. «Ho sempre tenuto un atteggiamento e un linguaggio pulito anche quando porto in luce delle ingiustizie, ma stavolta no‼️ Non ci sto‼️ Sono appena uscita dall’INPS dove mi hanno comunicato che la mia domanda di disoccupazione è stata respinta perché devo scegliere tra pensione di invalidità e dissoccupazione. Mettiamo in chiaro una cosa: un disabile al 100% come me prende la bellezza di 294 € al mese come invalidità, somma ben sotto la soglia di sopravvivenza».

La signora Franca, madre di 4 figli, ha accompagnato al post una foto molto eloquente in cui alza i diti medi. Il gesto è rivolto contro la classe politica italiana. «Si continuano a fare bei discorsi – spiega il post – si riempiono la bocca i nostri cari politici, e se ne salvano ben pochi, nel convincerci che stanno lavorando per noi, il risultato è questo: Litigano con i nostri soldi. Ci rubano la vita. Ci rubano la dignità. Ho partecipato ad un progetto regionale per 6 mesi dove ho prestato servizio presso il Tribunale di Vicenza, periodo in cui ho imparato moltissimo e per il quale sono grata‼️ Alla scadenza del contratto, ho presentato domanda di disoccupazione così come previsto dalla legge, e mi è stato risposto picche! Tutti possono prendere la NASPI, tranne i disabili, che devono scegliere tra disoccupazione e assegno di invalidità ‼️ Questo è una vergogna‼️ In poche parole, le persone disabili sono discriminate ancora una volta: la disabilità non si paga con i soldi, non di determina con un assegno, e ancora una volta non deve essere discriminante per avere stessi diritti e doveri. Ma sopratutto, – conclude Franca -la Naspi non mi fa tornare a camminare». Franca non è intenzionata a demordere e, come riporta il Corriere del Veneto di oggi, ha inviato una lettera al presidente della Regione Veneto Luca Zaia per chiedergli di intervenire.

(Ph. Facebook – Franca Borin)