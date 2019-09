Condividi

La notte scorsa, intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Costa ad Arqua Petrarca per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita in un fossato con dell’acqua: ferita una donna.

I pompieri arrivati da Este hanno estratto la ferita che è stata presa in cura dal personale del Suem118 per essere portata in pronto soccorso per dei controlli. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.