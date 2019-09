Boccia: «Legge immigrazione Fvg sbagliata, dialogo con Zaia e Fontana»

Condividi

E’ subito bufera sul nuovo ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, Pd. Esaminate nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome, su sua proposta il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 dell’8 luglio 2019 recante «Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale». La legge è stata impugnata, si osserva in una nota diffusa al termine del Cdm, «in quanto numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze statutarie della Regione. In particolare: alcune norme violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie, in contrasto con i principi di cui all’articolo 3 della Costituzione e in violazione della competenza esclusiva statale nella materia di cui all’articolo 117, secondo comma lettera b) della Costituzione».

«Felice di dare fastidio a questi traditori»

Immediata la reazione del governatore Masimiliano Fedriga, che ha annunciato di voler rivolgersi alla Corte Costituzionale: «Tutte le norme impugnate dal Governo sono della mia Regione, sono felice di dare fastidio a questi traditori».

La risposta di Boccia

“Questa vicenda di oggi del Friuli Venezia Giulia è un atto dovuto, l’avrebbe fatto anche il governo Lega/Cinquestelle perché è una legge scritta male per ammissione dello stesso Fedriga che ci aveva inviato una nota fuori tempo massimo, nella quale diceva che si sarebbe impegnato a cambiare la sua stessa legge – ha detto il ministro a margine di Digithon, la maratona delle idee digitali apertasi a Bisceglie in Puglia Le deroghe non riguardano solo i cittadini stranieri, sembra quasi un’ossessione questa della Lega per i cittadini stranieri, ma le deroghe riguardavano l’urbanistica, i prati, la salute, le infrastrutture. Se si fanno delle norme, quelle norme devono rispettare l’impianto costituzionale della Repubblica Italiana e le legge ordinarie”. “questo è un atto dovuto, lo dico perché ho la sensazione che ci sia una gran voglia di fare polemiche a prescindere. Sono stato molto chiaro sulle autonomie. Io

personalmente andrò ad incontrare tutti i presidenti di Regione nelle loro sedi e partirò dai presidenti Zaia e Fontana che hanno sostenuto anche le ragioni delle legittime consultazioni popolari, li ascolterò

tutti e poi tireremo le somme nella casa comune di tutti che è la Conferenza Stato-Regioni. Alle polemiche risponderò porgendo l’altra guancia, perché sono abituato ad ascoltare, a mettere insieme i numeri e a confrontarmi sempre nel merito delle cose – e ha concluso – Da qui voglio lanciare un

messaggio a Zaia e Fontana: noi vogliamo un Paese unito e pacifico, l’autonomia non può e non deve diventare terreno di scontro”.