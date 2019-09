Climate march: 3 mila attivisti alla Mostra del cinema

Condividi

E’ previsto l’arrivo di 3 mila manifestanti al Lido di Venezia, in occasione della Climate march, organizzata dal movimento ambientalista venerdì, giornata conclusiva della Mostra del cinema.

«In un giorno in cui gli occhi del mondo sono puntati sulla mondanità veneziana, ricordiamo a tutte tutti che il cambiamento climatico non è un soggetto da film di fantascienza, ma è la realtà che stiamo già vivendo, una spirale che il capitalismo estrattivo ha innescato e non vuole fermare – spiegano in una nota gli organizzatori, che stanno animando un popoloso, circa 900 persone, Climate camp in due aree, alla Batteria di Ca’ Bianca e sul terreno dei Mechitaristi. – Noi, i movimenti per la giustizia climatica e i comitati contro le grandi opere, al contrario, saremo in strada ancora una volta per dire che c’è bisogno di invertire la marcia, di ridurre il riscaldamento climatico, di uscire dal fossile (in tutte le sue forme), di decolonizzare l’economia globale responsabile del dramma delle migrazioni climatiche, di rifiutare un sistema in cui la violenza sulla natura non umana si accompagna alle discriminazioni di genere, di combattere un modello di gestione territoriale legato a grandi opere inutili e dannose».

I manifestanti cercheranno di fare irruzione sul red carpet e l’allerta sicurezza è alta.

(Ph Climate Camp Facebook)