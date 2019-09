VIOFF day 2: tutti gli appuntamenti

Condividi

09.00 – 17:00

“VICENZA UNDERGROUND”

Visite guidate in due percorsi a scelta

Il primo percorso consentirà di raggiungere le aree archeologiche gestite dal Comune di Vicenza: le sale ipogee di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, l’area di Palazzo Trissino e la “Corte dei Bissari” (Basilica palladiana). La partenza di ogni visita guidata è fissata alle 11, 14 e 15.30. La durata della visita è di 90 minuti per un costo di 2 euro. Informazioni e prenotazioni: Infopoint 0444320854 o *protected email*

Il secondo percorso condurrà invece alle aree archeologiche gestite dal Museo Diocesano: il criptoportico romano di Piazza Duomo e l’area archeologica della Cattedrale. La partenza di ogni visita guidata è prevista per le 9, 10, 15 e 16. La durata della visita è di 90 minuti per un costo di 2 euro. Informazioni e prenotazioni: Museo Diocesano Vicenza 0444226400 o *protected email*

10.00 – 18.00

MOSTRA TEMATICA ANTONIO ZAMPERLA

Atrio di Palazzo Trissino

Presso l’atrio di Palazzo Trissino si potrà visitare l’esposizione temporanea delle più originali attrazioni in vetroresina progettate dall’Art Department del gruppo. Tazze e navi pirata di due- tre metri ciascuna che sapranno regalare le emozioni genuine di un salto indietro nel tempo.

10.00 – 19:00

A&D – ARTIGIANATO E DESIGN

Loggia del Capitaniato

La mostra espositiva “Artigianato e Design” a cura di CNA Vicenza avrà luogo presso la Loggia del Capitaniato, sabato 7 e domenica 8 settembre dalle ore 10.00 alle 19.00: quattro artisti artigiani selezionati facenti parte dell’Associazione di Categoria CNA Vicenza porteranno nella Loggia del Capitaniato le proprie creazioni inedite realizzate in legno, ferro, bronzo e ceramica e installate su degli originali allestimenti di cartone.

10.00 – 19:00

TRASTEVERE IN ARTE

Contrà e Piazza San Pietro

Tra sabato 7 e domenica 8 settembre, l’Associazione Culturale Pandora proporrà l’evento Trastevere in Arte, che torna nuovamente in città dopo il grande successo degli anni scorsi: Contrà San Pietro, la piazza antistante la chiesa di San Pietro con l’adiacente chiostro e l’Oratorio dei Boccalotti, si trasformano in suggestivi spazi espositivi dedicati alle realtà commerciali e artisti veneti a declinare il tema del sacro e del prezioso in gioielli di design.

11.00 – 19:00

MOSTRA “ARTE PREZIOSA: LE SCULTURE GIOIELLO DI SALVADOR DALÌ”

Museo del Gioiello

Presso il Museo del Gioiello, situato all’interno della Basilica Palladiana, continua il dialogo dell’artista spagnolo con il genio del Palladio, grazie a un’originale mostra che dal 7 settembre al 26 gennaio 2020 esporrà una selezione originale di sculture preziose.

11.30 – 23:30

TOUR ITALIANO “CUCINE A MOTORE”

Food Truck Gourmet in Piazza Duomo

Largo spazio sarà dedicato al gusto grazie ai numerosi food truck sparsi in Piazza Duomo, dove farà tappa il quarto tour italiano di “Cucine a Motore” che, durante la tre giorni di VIOFF, saprà soddisfare i palati più esigenti grazie alla presenza di alcuni chef stellati ed ex partecipanti del programma “Masterchef” che proporranno sofisticate degustazioni insieme a varie attività di intrattenimento.

16.00 – 24.00

ULISSE – IL CAMPER DELL’ORIENTAMENTO

Piazza Garibaldi

Sabato 7 settembre, dalle 16.00 alle 24.00, in Piazza Garibaldi, verrà presentato «Ulisse – Il camper dell’orientamento», promosso dal Comune di Vicenza, dalla Fondazione Emblema e dal CPV – Centro Produttività Veneto: si tratta di un progetto che ha lo scopo di aiutare i giovani a trovare la propria strada con modalità innovative, come quella che verrà proposta proprio in occasione del VIOFF. Un modo semplice e divertente per testare le soft skills – decision making, comunicazione, resilienza, problem solving – dei ragazzi, che, con l’ausilio di un PC e di un manuale cartaceo, dovranno riuscire a

disinnescare una bomba fittizia.

16.00 – 19:00

“STAINED GLASS – LA MIA VITA SEGRETA, DI SALVADOR DALÌ”

Le performance surrealiste si svolgeranno: ore 18.00 fioreria Pasqualin

ore 18.30 ottica Stecca

ore 19.00 Cartoleria Galla

ore 19.30 Emily Vicenza

Il coinvolgimento delle vetrine del centro storico prevede performance surrealiste dal titolo “Stained Glass – La mia vita segreta di Salvador Dalì” a cura del Teatro della Cenere: due performer a giornata che scriveranno sulle vetrine testi tratti da La mia vita segreta, diario di vita dell’artista, e che riguardano il suo rapporto con i gioielli preziosi, le pietre, Palladio e la sua battaglia surrealista.

17.00 – 22.00

“SCUOLA D’ARTE E MESTIERI E CPV”

Piazza Garibaldi

Il CPV – Centro di Produttività del Veneto –, già presente in Fiera con un laboratorio sulle nuove tecnologie e strumenti per l’innovazione orafa, organizza per sabato 7 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 22.00, in Piazza Garibaldi una sessione di lavoro incentrata sulla tecnica dello smalto a

fuoco su metallo: dimostrazioni dal vivo faranno conoscere ai visitatori le diverse fasi e le procedure per ottenere un manufatto decorato con questa tecnica antichissima e di grande effetto. Una parte dello spazio espositivo sarà inoltre allestita con una serie di grafici relativi alle diverse tipologie di progettazione orafa, come schizzi preparatori, elaborazioni grafiche, rendering delle pietre preziose. Durante la serata saranno presenti docenti della Scuola d’Arte e Mestieri – CPV – e alcuni studenti attualmente frequentanti i corsi orafi.

17:00 – 19:00

“ANTICHE BOTTEGHE” E PORTONI SEGRETI

Centro Storico

La terza edizione di VIOFF Golden Arts sarà anche la cornice ideale in cui scoprire i tesori nascosti di Vicenza grazie all’iniziativa “Antiche Botteghe e Portoni segreti”, organizzata da Confartigianato Imprese con il marchio ViArt: un entusiasmante itinerario attraverso le botteghe dell’artigianato artistico del centro storico e alcuni dei suoi angoli nascosti. “Da Porta Santa Croce a Corso Fogazzaro: il salotto dell’artigianato nel tempo” farà immergere i visitatori in un percorso di storia, devozione e antiche vocazioni artigianali con un susseguirsi di androni e giardini inattesi, dove ancora oggi si assapora il gusto della tradizione senza tempo, da leggere nei portoni, nei capitelli dei portici e sotto i piedi, nei resti romani che identificano questa zona come una delle più antiche della città. Le botteghe che apriranno le porte all’iniziativa sono Aldighieri Gioielli, Laura Balzelli, Paola Girardi, Preziosi Salvato e Images.

21.00 – 22.00

SPETTACOLO “GOLDEN ARTS”

Teatro Alla Scala di Milano in Piazza dei Signori

Sabato 7 settembre, Piazza dei Signori accoglierà lo spettacolo esclusivo dei primi ballerini e solisti del teatro Alla Scala di Milano con una coreografia pensata appositamente per celebrare Golden Arts. Dopo questo momento speciale, inizierà il Gala di danza classica e neoclassica. Sono previsti: un passo a due dal primo atto della Bayadère, con i ballerini Martina Arduino e Marco Agostino, su coreografia di M. Petipa e musica di L. Minkus; Carmen, con i ballerini Beatrice Carbone e Davit Galstyan, su coreografia G. Carbone e musica di M. Bizet; Anima di- vento, con i ballerini Vittoria Valerio e Claudio Coviello, su coreografia di M. Pelle, coreografo vicentino di fama internazionale, e musica di P. Glass; L’uno dei due, con la ballerina Martina Arduino, su coreografia M. Pelle e musica di I. Stravinsky; Don Chisciotte, con i ballerini Antonella Albano e Nino Sutera, su coreografia R. Nureyev e musica L. Minkus.

22:00 – 01.00

CUORE MATTO GOLD

Dj-set in Piazza dei Signori