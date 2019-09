Bmw sotto furgone: gravissimo conducente

Condividi

Alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Michelangelo Buonarroti a Scorzè, Venezia, per un incidente stradale tra un’auto e un furgone: ferito l’automobilista.

I vigili del fuoco intervenuti da Mestre da Treviso con l’autogru, hanno messo in sicurezza i veicoli e, utilizzando cesoie e divaricatori e Martinetti idraulici, estratto il conducente della BMW rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo deformato. Il ferito è stato preso in cura dal personale del SUEM 118, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale in codice rosso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.