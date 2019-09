Che tempo fa

Condividi

Sulla pianura nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento, dal pomeriggio nuvoloso; sui monti nuvoloso per tutto in giorno.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sui monti ed alta (75-100%) sulla pianura dal pomeriggio; alcune piogge ci saranno già tra la notte ed il mattino ma caratterizzeranno soprattutto la seconda metà di giornata, quando risulteranno diffuse sui monti ed estese sulla pianura, pure con rovesci e temporali in particolare su Rodigino e zone limitrofe dove localmente saranno possibili fenomeni intensi con accumuli consistenti.

Temperature. Rispetto a giovedì e alla media di notte saranno più alte in modo leggero o moderato, di giorno più basse anche sensibilmente.

Venti. Da nord-est, sulla pianura moderati/tesi e sui monti deboli/moderati.

Mare. Mosso.