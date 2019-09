Che tempo fa

Condividi

Linkedin email

Evoluzione generale

Una depressione di origine artica fino a domenica porterà precipitazioni specie venerdì e domenica e temperature spesso sotto la media anche sensibilmente. Lunedì pressione in aumento, sereno o poco nuvoloso con temperature ancora inferiori alla norma. Martedì pressione di nuovo in calo, nuvole in aumento con qualche altra pioggia a tratti sulla pianura.

Il tempo oggi

sabato 7. Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Sulla pianura probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci a tratti con distribuzione spazio/temporale irregolare e che nell’ambito della giornata risulteranno diffusi. Sui monti fino al mattino assenti, dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per piovaschi/rovesci diffusi.

Temperature. In calo di notte ed in aumento di giorno; variazioni anche sensibili rispetto a venerdì, valori sopra la media di notte e sotto la media di giorno in modo leggero o moderato.

Venti. Deboli o moderati con direzione variabile.

Mare. Da mosso fino al primo mattino a calmo verso sera.