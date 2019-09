Montecchio, M5S accusa: «Leghisti hanno imbrattato sede»

Condividi

Linkedin email

A Montecchio Maggiore (Vicenza) è stata imbrattata la sede del Movimento 5 Stelle. Su Facebook la senatrice Barbara Guidolin accusa esplicitamente la Lega per il vandalismo. Questo perché, sulle vetrate e sulla porta con dello spray ero qualcuno ha scritto Lega e cancellato il nome del M5S. «Questa notte qualche simpatizzante della Lega ha pensato di imbrattare le vetrine del “Punto SOS” del MoVimento 5 Stelle – scrive la Guidolin -. Forse, quando Salvini dal Papete Beach chiedeva di cambiare questo paese qualcuno ha frainteso e non ha ben capito se farlo in meglio o in peggio. Può succedere se hai un mojito in mano».

«Quando si fa propaganda dalle piazze senza rispetto verso le istituzioni e verso i problemi reali delle persone questi sono i risultati. Noi andiamo avanti e posso dire che oggi piú di prima sono convinta che il Movimento 5 Stelle é dalla parte giusta».

(Ph. Facebook – Barbara Guidolin)