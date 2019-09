Caro estinto: morire in casa costa quasi 400 euro

Condividi

“Adesso arriva la tassa sul morto che cammina: com’era la storia del non mettere le mani in tasca ai veneti? La decisione dell’Ulss 6 ci lascia perplessi, per non dire di peggio. Anche perché, oltre ad essere di pessimo gusto, si profila una vera e propria stangata per le famiglie. Perché la sosta all’obitorio se uno muore in casa nell’Ulss 6 ha un costo per le famiglie di 358 euro? Ma la Conferenza dei sindaci è stata coinvolta nella vicenda?”.

È quanto chiede, con un’interrogazione a risposta scritta, il consigliere del Partito Democratico Claudio Sinigaglia che sollecita la Regione a intervenire affinché “sia garantita su tutto il territorio veneto un’omogeneità tariffaria”.

“La lettera spedita alle imprese funebri e ai Comuni dalla Direzione amministrativa dell’Ulss 6 il 26 agosto parla chiaro: dal primo settembre sono entrate in vigore le nuove tariffe per l’uso degli obitori degli ospedali di Monselice, Piove di Sacco, Camposampiero e Cittadella e per ogni defunto che arriva da casa o da altre strutture, ospedali esclusi, i familiari dovranno pagare 256 euro, che salgono a 358 se il Comune in cui è avvenuto il decesso non è convenzionato con l’Ulss Euganea. La Direzione amministrativa ospedaliera dice che questa convenzione non è ancora pronta e lo sarà entro fine anno, ma viene smentita dai fatti ovvero dalla mail inviata alle onoranze funebri, i cui titolari si troverebbero anche a fare da ‘esattori’ per conto terzi. E chi sarebbe il responsabile di eventuali mancati pagamenti?”.

“La realtà – insiste il consigliere dem padovano – è che siamo nel caos più assoluto: i sindaci dovranno mettere a bilancio la nuova spesa per aderire alla convenzione, il cui schema però non è pronto. Una decina di Comuni, tra cui Padova e Abano, ha deciso di non aderire: i familiari dei defunti dovranno dunque pagare la cifra piena? È inaccettabile che non solo tra le diverse Ulss del Veneto, ma anche all’interno della stessa Ulss Euganea ci sia una disomogeneità di tariffe per lo stesso tipo di servizio. La Regione non aspetti fine anno e intervenga subito per risolvere una situazione assurda che penalizzerà, per l’ennesima volta, le famiglie più deboli, oltretutto in un momento particolarmente drammatico, come la perdita di un proprio caro”.