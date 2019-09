Muore in incidente in moto, appello della sorella

Condividi

«Vi prego di non lasciare la sua morte senza che esca la verità». Così scrive su Facebook Francesca Di Campo, la sorella di Valentino, detto “il Vale”, il motociclista di Vestenanova, Verona, morto in un incidente stradale il 16 marzo, a San Giovanni Ilarione.

Secondo gli investigatori, la sua Yamaha Tdm 900 sarebbe uscita di strada in modo autonomo, finendo contro un palo, ma Francesca ha dei dubbi.

«Da voci sempre più ricorrenti pare che quel giorno e a quell’ora sul posto dell incidente fossero presenti dei mezzi agricoli che a quanto pare hanno modificato o addirittura ostruito il passaggio della moto di Vale, dimostrato anche dall’ ingiustificata lunga frenata lasciata sull asfalto. Ora non sono qui per giudicare nessuno, per le strade ci siamo tutti e l errore umano può capitare in ogni momento , ma chiedo dal profondo del cuore a chi ha visto di dirmi come esattamente come sono andate le cose – scrive e per poi lanciare il suo appello – Valentino non me lo riporterà nessuno ma ha diritto di avere giustizia e soprattutto che la verità venga a galla. Nessuno di noi è pronto a dire addio a una persona cara e tanto meno a perderla in una maniera così ingiustificata. Vi scongiuro chiunque abbia visto qualche cosa di farmelo sapere». Sulla sua pagina Facebook ha lasciato il numero di telefono per essere contattata da eventuali testimoni.