Riscaldamento globale: tante chiacchiere ambientaliste e poi non si fa nulla

Partiamo da un dato certo, certissimo: la concentrazione di gas serra, espressa come quantità equivalente di anidride carbonio, supera del 41% quella presente all’inizio della rivoluzione industriale, più di due secoli fa, nel 1750. Altro dato sicuro, inoppugnabile, è che la temperatura media del pianeta è aumentata di 1,1 gradi centigradi. Essendo una media vuol dire che in altre parti del mondo, per esempio al Polo Nord, la temperatura è aumentata di 4/5 gradi. Dibattiti, discussioni, incontri tra Capi di Stato e di governo non hanno prodotto finora uno straccio di risultato sulla riduzione delle emissioni, che generano riscaldamento e provocano il cambiamento climatico. Il clima è sempre cambiato per cause naturali (macchie solari, comete, meteoriti, asteroidi, raggi cosmici, vulcani), ma l’uomo si conferma come l’attore ecologico globale più potente nell’influenzare il clima. La velocità di crescita della concentrazione del carbonio, in atmosfera non ha uguali, dall’Ottocento a oggi, rispetto agli ultimi ventimila anni.

Il Gruppo internazionale sui cambiamenti climatici (IPCC) ha utilizzato una serie di dati e assunzioni inserendoli in modelli di previsione ed estrapolando una serie di scenari. Concludendo che oggi le emissioni di gas serra sono aumentate del 50% rispetto al 2000. La temperatura aumenterà in maniera diversa tra le varie parti della Terra: crescerà di più ai poli, nell’emisfero nord e sui continenti, e meno alle basse latitudini, nell’emisfero sud e negli oceani. Quattro anni fa IPCC propose dei limiti di aumento delle temperature fissato in due gradi come limite massimo da non superare, e un grado e mezzo come limite preferibile di aumento rispetto al 1750. Quali le conseguenze? La temperatura media è già aumentata di 1,1 gradi centigradi e resta quindi un margine di 0,4 °C e 0,9 ° C per l’obiettivo massimo. Quanta CO2 possiamo ancora emettere per non superare i limiti di temperatura consigliati da IPCC? La risposta ci viene dall’Institute for Climate Change and the Environment di Londra e da altri ricercatori. Abbiamo due possibilità su tre di arrivare a un aumento di un grado e mezzo se le emissioni di CO2 non supera i 320 miliardi di tonnellate (Gton), una su due se le emissioni sono 480 Gton e una su tre con 740 Gton. Le emissioni lo scorso anno sono state 42 GTon e quindi se continuano a essere tali nel 2026 raggiungeremmo il limite di 320 Gton.

Gli esperti della sicurezza e molte agenzie d’intelligence affermano che gli effetti economici e sociali dei cambiamenti climatici saranno causa di conflitti politici e persino militari. L’Onu li considera come una minaccia per la pace. La Central Intelligence Agency (CIA) già dieci anni fa li riteneva il più grande pericolo per la sicurezza nazionale, addirittura maggiore del terrorismo. Nel Rapporto “Global Energy and CO2 Status Report” dell’International Energy Agency (IEAI) si legge che Cina, Stati Uniti e India hanno rappresentato circa il 70% dell’aumento della domanda di energia in tutto il mondo. Alla crescita del 2,3% della domanda di energia corrisponde anche un aumento pari all’1,7% delle emissioni globali di CO2. Praticamente, a livello globale non è stato fatto nulla.

