Automobilismo, è veneto il nuovo casco in carbonio

Condividi

Linkedin email

Arriva dal Veneto, in particolare da un’azienda di Schio nel Vicentino , la Teca 25 (che fa parte del gruppo Schuberth), il nuovo casco in carbonio che verrà indossato in Formula 1 dai piloti Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Danil Kvyat e Caros Sainz jr e in Formula 2 da Mick Schumacher, figlio dell’ex campione Ferrari Michael.

Come annuncia in una nota l’azienda, l’innovazione di Schuberth SF3, questo il nome del nuovo modello, sta nel «combinare i più recenti, stringenti e severi standard di sicurezza FIA 8860: 2018 ABP, che rappresentano un aggiornamento rispetto alla precedente omologa FIA 8860:2010, con la necessità sportiva di avere un casco performante ch emigliori le prestazioni dei piloti». Il ceo, Alberto Dall’Oglio, spiega così la genesi di Schuberth SF3: «E’ la sfida senza fine del carbonio».

(ph: Teca 25)