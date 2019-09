Prosecco, colline disboscate per nuovi vigneti: denunciati imprenditori

Condividi

Linkedin email

I titolari di tre aziende agricole di Tarzo (Treviso) sono stati denunciati per abuso edilizio e paesaggistico per alcuni disboscamenti nella zona delle Colline del Prosecco Conegliano e Valdobbiadene, assieme ai tecnici che hanno progettato i lavori. Come riporta Claudia Borsoi sul Gazzettino, un ettaro e mezzo di superficie di alberi non ancora toccata dall’uomo è stata stravolta. Le segnalazioni dei cittadini al Comune e ai carabinieri hanno poi portato a controlli, indagini e infine alla denuncia.

(Ph. Shutterstock)