Sono aperte le indagini per ricostruire cosa possa essere accaduto a un 38enne di Verona, M.M., trovato ieri sera, alle 20, nella galleria di via Sottomonte, a Parona. L’uomo era privo di conoscenza e ferito in modo grave. Accanto c’era la sua bicicletta. Trasportato all’ospedale dal Suem 118 in codice rosso, spetterà ora alle forze dell’ordine capire se sia trattato di un incidente o se sia rovinato a terra a causa di un malore.