Il Veronese battuto dalla tampesta: allagamenti e incendi

Giornata critica nel Veronese a causa del maltempo.

A Veronetta

È tornata alla normalità, verso mezzogiorno, la situazione viabilistica nell’area di Veronetta. A causa dell’intensa pioggia, caduta sin dal primo mattino, e di un veicolo bloccato sulla carreggiata, via Santa Chiara è rimasta chiusa per circa due ore e il traffico nella zona circostante ha subito forti rallentamenti. Sei pattuglie della Polizia locale sono intervenute per le opportune deviazioni.

Anche via Torbido, via Valverde, strada dell’Alpo e strada La Rizza hanno dovuto fare i conti con brevi rallentamenti causati da tombini usciti dalla sede stradale.

Incidenti

Gli agenti hanno dovuto far fronte anche a numerosi incidenti in cui, per fortuna, si sono registrati solo feriti lievi. In via Scuderlando, una ciclista è caduta a causa dell’apertura della portiera da parte di un automobilista, mentre in via Porto San Michele un motociclista è caduto in modo autonomo. Altri incidenti si sono verificati in via Castel San Pietro e in via Torbido.

Fulmine sul casolare

Alle ore 17.10 di venerdì 6 settembre, un fulmine ha colpito un’abitazione sventrandone una porzione del tetto. Il fatto, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Verona, è accaduto in via Trinità a Buttapietra.

All’interno, quando il fulmine ha colpito il tetto, vi erano due persone che fortunatamente sono uscite illese. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio che, a causa del fulmine, ha interessato sia il contatore elettrico sia la conduttura del gas che riforniscono l’abitazione.

In seguito, i pompieri hanno provveduto a smassare il materiale presente sul solaio per poi verificarne la sua stabilità. Al momento sono ancora in corso accertamenti per mettere in sicurezza lo stabile.