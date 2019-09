Al via VIOFF Golden Arts

Condividi

Linkedin email

Ancora poche ore e la terza edizione di VIOFF – Vicenzaoro Fuori Fiera dedicata a Golden Arts avrà inizio. Grazie alla collaborazione fra il Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group, da oggi a domenica 8 la città è pronta a vivere un weekend all’insegna dell’arte e della cultura, dell’artigianalità più raffinata e di pezzi di design unico, della musica e della danza, della buona cucina e dell’intrattenimento. Si parte oggi, venerdì 6 settembre, alle 10 con l’appuntamento a Palazzo Trissino, dove, nel suo atrio, fino alle 18, sarà possibile visitare la mostra tematica Antonio Zamperla, con l’esposizione temporanea delle più originali e affascinanti attrazioni in vetroresina progettate dall’Art Department del gruppo. I visitatori saranno accolti da tazze e navi pirata di due-tre metri ciascuna che sapranno regalare le emozioni genuine di un salto indietro nel tempo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18 e fino alle 20 nelle vetrine del centro sarà invece possibile assistere alle performance surrealiste dal titolo “Stained Glass – La mia vita segreta, di Salvador Dalí” a cura del Teatro della Cenere. Le performance si svolgeranno con il seguente ordine: alle ore 18 presso la fioreria Pasqualin; alle ore 18.30 presso l’ottica Stecca; alle ore 19 presso la cartoleria Galla; e alle ore 19.30 presso Pavin Elements.

Dalle 18 alle 20 ci sarà la cerimonia di assegnazione del Premio Letterario «Neri Pozza», sostenuto da Confindustria Vicenza, presso la prestigiosa cornice del Teatro Olimpico: saranno presenti ospiti illustri del calibro dello scrittore tedesco Bernhard Schlink, dello scrittore e sceneggiatore inglese David Nicholls, del regista Antonino Varvarà e della cantante statunitense Cheryl Porter.

Gratificazioni estetiche, ma anche culinarie grazie ai Food Truck di “Cucine a Motore”, che si troveranno in Piazza Duomo dalle 18 alle 23.30: sofisticate degustazioni e varie attività di intrattenimento saranno presenti per tutta la durata della manifestazione. A chiudere la giornata il concerto di Max Gazzè che, a partire dalle 21, salirà sul palco del Vicenza in Festival in Piazza dei Signori per una serata all’insegna della buona musica e delle emozioni.

Scopri di più su VIOFF Golden Arts.