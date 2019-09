Vicenza, al via Summer: salone nazionale del gioiello

Condividi

Si apre domani Summer, il salone nazionale del gioiello di Palakiss, dal 7 all’11 settembre. Vicenza, diventa anche la capitale del cash & carry nel settore orafo-argentiero, del riassortimento di grossisti e dettaglianti italiani ed esteri. Attese un centinaio di aziende e buyers provenienti da Europa, Turchia, USA, Cina, Israele, Nord Africa e India.

Un evento che segna quest’anno anche un importante traguardo, quello del ventesimo anniversario dalla fondazione di Palakiss, un vero e proprio business center dove le aziende italiane, provenienti dai principali distretti del gioiello, Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, e i buyer nazionali e internazionali si incontrano. «Una grande sfida, un’avventura che dura da vent’anni, che abbiamo costruito con l’impegno e la passione di tutto il team, delle nostre aziende che hanno creduto nel progetto e dei nostri partner, anche internazionali – spiega Andrea Marcon, amministratore delegato di Palakiss Spa – Ci proponiamo come alternativa al tradizionale concetto di fiera, offriamo agli operatori del settore la possibilità di fare business anche sul pronto, ma soprattutto di promuoversi attraverso strumenti digitali, perché la nostra soddisfazione è quella di essere attenti alle esigenze del mercato».

Un traguardo che si celebrerà in una location esclusiva, venerdì 6 settembre a partire dalle ore 19.30, nella prestigiosa sede di Villa Bonin Maistrello di Vicenza. Una serata per festeggiare insieme agli amici, agli imprenditori orafi, alle istituzioni, ai partner internazionali, ai media. Partner dell’evento sono Jewelry Virtual Fair, BVL Venezia, Virginia Ariosto, Casa Defrà, Decem Venice e Abate Zanetti. Summer di settembre è anche l’occasione per parlare di nuovi trend e con “D-space”, l’area dedicata all’innovazione e alla creatività nel mondo del fashion jewels, saranno protagonisti a Vicenza sei designer che presenteranno le proprie collezioni, creazioni artigianali, esclusivamente Made in Italy, in argento, oro, pietre preziose e semipreziose, materiali alternativi. Riflettori puntati su Finny’s Design, Debra Gioielli, Mauby & Wood, Spira Mirabilis Gioielli, Paparesta Accessories e Decem Venice.

(Ph. Facebook – Palakiss Business Center)