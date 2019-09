“Violini Straordinari”: cultura, solidarietà e sostenibilità

Condividi

Lunedì 09 Settembre torna, al Teatro Olimpico di Vicenza, l’evento solidale per eccellenza: “Violini Straordinari”. Giunto alla sua quarta edizione, “Violini Straordinari” è ormai un appuntamento imperdibile e di grande richiamo per la città di Vicenza e come ogni edizione, anche quest’anno, la Musica incontrerà un’altra forma d’Arte: il focus del 2019 sarà il Grande Cinema. Lo spettacolo vedrà l’esibizione del Maestro Matteo Fedeli che darà voce al raro e prestigioso Violino Pietro Guarneri 1709 accompagnato da un’orchestra di altri 20 elementi.

Il Maestro, di fama internazionale, e l’orchestra Solo d’Archi Ensemble faranno viaggiare la fantasia del pubblico sulle note delle colonne sonore di grandi film, più o meno recenti, come “Una Notte al Museo”, “Gli Avengers”, “James Bond”, “La Pantera Rosa” e tante altre. “Violini Straordinari” è un progetto di comunicazione artistico-musicale, nato per trasmettere, attraverso un evento prestigioso d’intrattenimento, messaggi solidali a sostegno dei bambini in cura presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Lo spettacolo sarà aperto alla città con pagamento di un ingresso consapevole (25 euro a persona) interamente devoluto all’Associazione Vicenza For Children–Onlus che collabora con il reparto pediatrico oncologico dell’Ospedale San Bortolo e di tutte le pediatrie della provincia–per il progetto Recovery Room che vede la realizzazione di una stanza in cui i bambini in attesa di essere operati possono venire sedati tra le braccia dei propri genitori riducendone traumi e paure. L’ingresso è previsto dalle ore 20:00 dal Giardino del Teatro dove si potrà degustare un fresco bicchiere di vino Dal Maso, lasciandosi trasportare nel mondo cinematografico grazie all’installazione sonora di Marco Mioli dal titolo “Film Soundscape” e l’allestimento luminoso pensato dallo Studio OnO Architettura e MyYour.

Film Soundscape è un’installazione i cui protagonisti non saranno le musiche, centro focale dello spettacolo del Maestro Matteo Fedeli, bensì i dialoghi e le parole di alcuni dei film più noti della storia del cinema italiano. Tutti noi siamo abituati a fruire del cinema in un determinato rituale che prevede uno schermo, un impianto audio e delle sedie. Ma cosa succede se, in un luogo speciale come quello in cui ci troviamo, sentiamo i dialoghi dei film senza vederne le immagini? Da questa idea nasce il progetto “Film Soundscape”, volto a valorizzare le parole e i dialoghi, la vera componente umana delle pellicole.

“Violini Straordinari”, patrocinato dalla Regione Veneto, dal Comune di Vicenza e da USSL Berica 8, vuole sostenere la città, la sua provincia ed un’associazione di forte impatto sociale sul territorio Vicentino. La maggior parte dei partner dell’evento sono aziende e professionisti locali che credono nel progetto supportandolo con i propri mezzi. Si ringraziano tra gli altri Bedin Galvanica Srl, Ceccato Automobili Spa, Kriteria Investigazioni, Huber Italia Group Spa, Roberto Coin, Sipe Prefabbricati (Gruppo ICM), Antonio Zamperla Spa, Artel Clima & Energia, Aquila Corde Armoniche Srl, CheckPoint – Medicina del Lavoro, Pasticceria Bolzani Carlo, Centroveneto Bassano Banca, Bed & Bike Ferramosca, Burro De Paoli, Leodari Pubblicità, Favini, CentroStampaSchio, Quadra Studio e tutte le altre aziende e professionisti impegnati nel progetto.