Statua Madonna decapitata, sfogo del sindaco: «Siete dei perdenti»

Grave episodio di vandalismo in provincia di Padova, a Villaguattera di Rubano, dove ignoti hanno danneggiato la statua della Madonna, decapitandola. Il sindaco Sabrina Doni ha denunciato il fatto su Facebook sfogandosi contro gli autori del gesto. «Per noia a voi verrebbe in mente di staccare la testa ad una statua della Madonna? Lo fareste perché non sapete come passare il tempo? Mi sono chiesta cosa spinga qualcuno a compiere gesti così spregevoli; che sia opera di ragazzi o di gente adulta, si tratta di un gesto che non denota solo maleducazione o inciviltà. È un’azione che evidenzia come ci siano persone, tra noi, che non conoscono il concetto di ‘bene collettivo’ e quindi non ne hanno il minimo rispetto. Arrivano a disprezzare le cose di tutti, siano esse una giostrina per bambini, un’insegna, un prato, un edificio pubblico, un simbolo di fede».«Sono dei #perdenti. – scrive la Doni -. Agendo così perderanno sempre nella vita: perderanno le amicizie perché sapranno pensare sempre e solo a sé stessi, perderanno la fiducia degli altri perché saranno sempre pronti a rispondere solo ai loro istinti, perderanno la gioia del futuro perché chi non rispetta non ha neanche speranza di costruire un futuro migliore. Non meritano la nostra attenzione: di loro parliamo oggi, dopo quello che è successo la scorsa notte a Villaguattera, e soffochiamo l’amarezza per un atto che già domani non meriterà più il primo piano nelle nostre conversazioni».