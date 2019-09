Industria 4.0, la vicentina Autoware a supporto di Coster

Condividi

Linkedin email

L’azienda vicentina Autoware, che offre soluzioni di Smart Manufacturing a supporto della trasformazione digitale delle aziende manifatturiere, ha rafforzato la collaborazione con Coster, gruppo industriale di Calceranica al Lago (Tn), leader nella produzione di componenti per il packaging di prodotti aerosol, spray e dispenser e di macchinari per il riempimento di bombole aerosol. Il Gruppo Coster è presente in tutto il mondo con le sue quindici filiali (Argentina, Francia, Germania, India, Inghilterra, Malesia, Olanda, Singapore, Spagna e Stati Uniti), i suoi licenziatari e la sua rete di distribuzione.

Una partnership, quella tra Autoware e Coster, consolidata negli anni e che ora trova nuovo slancio.

Un accordo per una nuova progettualità: Autoware, il cui ufficio tecnico è impiegato per l’80% nello sviluppo di Manufacturing Execution System (MES), sta realizzando in uno stabilimento di Coster un sistema di gestione della produzione più snello e all’avanguardia, con una conseguente riduzione di tempi e costi delle procedure esecutive. Nello specifico, con la nuova soluzione MES di Autoware su tecnologia Wonderware, gli operatori di Coster potranno contare su un gestionale di produzione completo che supporterà i processi organizzativi e produttivi in tutti i reparti, garantendo in particolare una tracciabilità ancor più puntuale ed un sistema di monitoraggio del lavoro delle singole macchine (ore effettive di produzione, stato ordini, conteggio pezzi, etc.).

In particolare, il nuovo sistema sarà realizzato allo scopo di soddisfare fin da subito le esigenze del reparto assemblaggio – costituito da 50 macchine distinte che fanno lavorazioni distinte – dello stabilimento di Coster, pur mantenendo la possibilità di espandersi in futuro in funzione delle esigenze dell’azienda. «Siamo orgogliosi di poter supportare leader del proprio settore ed eccellenze italiane come Coster, che persegue l’obiettivo di massimizzare la produzione e la qualità dei propri prodotti riducendo contemporaneamente tempi e costi. La loro esigenza ha trovato una risposta efficace nel nostro approccio basato sul concetto di “tailored based on standard”, che ci consente di fornire una soluzione fortemente personalizzata per valorizzare l’unicità dei loro processi e della loro organizzazione produttiva, mantenendo la garanzia ed il vantaggio di una piattaforma standard di mercato. Questo approccio permette alle imprese di consolidarsi nel presente e proiettarsi nel futuro, crescendo ed affermandosi nei mercati di riferimento». A dichiararlo è Luigi De Bernardini, fondatore e amministratore delegato di Autoware.

(Ph. Facebook – Autoware)