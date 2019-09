Precipita ultraleggero: un morto e un ferito

Condividi

Alle 14.50, i vigili del fuoco sono stati allertati per la caduta di un ultraleggero, in un campo di granturco in località Bevazzana a San Michele al Tagliamento: un morto e un ferito.

La vittima è Gianluigi Zanetti, 60 anni, mentre il fratello, Massimo Zanetti, 56 anni, è ferito grave (ma non in pericolo di vita), elitrasportato all’ospedale Dell’Angelo di Mestre. I due sono di Porcia, in provincia di Pordenone.

L’aereo, toccato il suolo, si è incendiato. I pompieri arrivati da Portogruaro e con l’elicottero Drago 81, hanno spento l’incendio. Le operazione sono durate fino al tardo pomeriggio.