«Legalizzare la cocaina»: Saviano cita Maniero

Hanno fatto clamore le dichiarazioni dello scrittore giornalista Roberto Saviano alla Mostra del cinema di Venezia, quando ha detto che la cocaina «andrebbe legalizzata, solo così si bloccherebbero i pozzi di petrolio delle organizzazioni criminali. La legalizzazione trasformerebbe l’economia mondiale: il narcotraffico di cocaina attraversa il mondo legale, gli dà forza, liquidità, rendere la sostanza legale cambierebbe le cose».

La questione sollevata dall’autore di Gomorra, nonché volto simbolo del giornalismo antimafia, non è inedita. Nel corso di un’intervista per il programma “Kings of crime” in onda sul canale 9, fu Felice Maniero, l’ex boss della mala del Brenta, a spiegare a Saviano e agli spettatori come la legalizzazione della droga, sia pesante che leggera, avrebbe stroncato le gambe al business della criminalità organizzata.

Su come lo Stato potrebbe sostenere, anche economicamente, un simile traffico, è questione che né Maniero prima né Saviano l’altro giorno hanno spiegato, ma questa è un’altra storia.