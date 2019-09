Sesa: Arpav conferma metalli pesanti nel compost

Condividi

Confermata la presenza di metalli pesanti nel compost sversato nei campi ad Este (Padova) e fatto analizzare nell’ambito dell’indagine che riguarda l’azienda di smaltimento rifiuti Sesa. A rivelarlo è stata l’Arpav nell’audizione chiesta dal consigliere del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Ambiente Andrea Zanoni, insieme ai colleghi Stefano Fracasso e Claudio Sinigaglia, oltre che a Cristina Guarda (Civica per il Veneto), Piero Ruzzante (LeU) e Manuel Brusco (M5S).

«Ci hanno riferito che alcuni campioni rilevati nell’impianto non erano conformi, poiché contenevano metalli pesanti e quindi sono stati conferiti in discarica – spiega Zanoni in una nota -. In due occasioni hanno anche detto di aver dovuto informare la magistratura e poi che sono stati coinvolti i carabinieri del Noe. Ci hanno inoltre riferito di aver effettuato dei controlli sull’attività di Sesa anche attraverso appostamenti notturni. Adesso attendiamo che la Regione risponda alla nostra interrogazione di giugno e ci faccia sapere da dove provengono i rifiuti e dove è stato distribuito il compost prodotto da Sesa. Arpav ci ha fornito delle indicazioni interessanti – prosegue Zanoni – confermando che possiamo conoscere nel dettaglio la provenienza di tutti i rifiuti, non solo per provincia bensì per singolo comune; stessa cosa vale per la tracciabilità della destinazione del compost, possibile azienda per azienda, sebbene non sia sempre facile individuare il terreno di una determinata azienda».

«Se è giusto non fare allarmismo – aggiunge Zanoni – è altrettanto necessario che ci sia trasparenza assoluta. Attendiamo l’esito delle indagini della magistratura, anche per le note vicende politiche che fanno da contorno alla vicenda. In Veneto ogni anno vengono trattate 600mila tonnellate di rifiuti compostabili, è interesse di tutti che l’attività si svolga nel rispetto della legge e che i cittadini abbiano piena fiducia. Il compostaggio è un’operazione fondamentale per attuare l’economia circolare – conclude il consigliere regionale – a sua volta indispensabile per aiutare l’ambiente e combattere autentiche catastrofi come i cambiamenti climatici dei giorni nostri». (t.d.b.)