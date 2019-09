Tentano di installare skimmer su biglietteria imbarcadero

Condividi

Linkedin email

La Polizia ferroviaria del Veneto ha rinvenuto un apparecchio skimmer sulla biglietteria automatica

all’imbarcadero della stazione Venezia: i responsabili sono stati individuati e denunciati dalla polizia di Stato prima di poter mettere a segno il colpo.

Individui sospetti

Nel primo pomeriggio del 2 settembre una pattuglia in servizio sul piazzale esterno della stazione ferroviaria ha notato la presenza di un soggetto che, in compagnia di un altro uomo, si aggirava con fare sospetto nei pressi delle biglietterie automatiche installate all’imbarcadero Actv. Facendo finta di dover acquistare un biglietto, un agente in abiti civili si è avvicinato agli sportelli automatici rilevando la presenza di un apparecchio skimmer, solitamente utilizzato da specialisti del settore per impossessarsi dei codici identificativi e di sicurezza delle tessere bancomat, riuscendo poi ad effettuare prelievi dai conti correnti dei malcapitati di turno.

L’arresto

L’agente ha comunicato l’esito della verifica ad una pattuglia in uniforme che ha bloccato i due soggetti sospetti interrompendone l’azione prima del compimento di qualche frode ai danni di viaggiatori. I due sono stati identificati per un sessantenne pregiudicato per reati contro il patrimonio e un trentenne già allontanato dall’Italia, entrambi di origine romena. Il più giovane dei due è stato trovato in possesso di strumenti e attrezzi compatibili con quelli necessari per l’installazione dell’apparecchio.

Il trentenne romeno era già stato indagato il giugno scorso quando gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione di Venezia avevano rinvenuto lo stesso apparecchio skimmer installato su uno sportello della biglietteria automatica. All’epoca l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della stazione avevano permesso di individuare un giovane che, indossando ampio berretto nascondeva il suo volto, aveva sostato a lungo davanti l’emettitrice di biglietti. Era lo stesso giovane responsabile del reato commesso il 2 settembre.

La perquisizione

Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono riusciti poi ad individuare i locali dove alloggiavano e attraverso la perquisizione domiciliare è stato rinvenuto e sequestrato materiale elettronico e informatico idoneo all’installazione degli apparecchi in questione ed altro per il loro camuffamento sugli sportelli delle biglietterie automatiche.

I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per accesso abusivo a sistema informatico e per installazione di apparecchiature atte ad intercettare flussi telematici.