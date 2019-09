Il sondaggio: come è cambiata la fiducia nei politici

Condividi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, continua ad essere il politico che riscuote più fiducia, con un gradimento pari al 66 per cento. Lo rileva un sondaggio dell’Istituto Piepoli, pubblicato da ‘La Stampa’. Bene anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo con il 60 per cento, più 5 rispetto all’ultima rilevazione del 27 agosto scorso.

Al terzo posto il commissario europeo designato Paolo Gentiloni, con un 43 per cento. Quarto, e primo tra i leader politici, Nicola Zingaretti, che registra un 40 per cento con un incremento di 8 punti sempre rispetto al 27 agosto. Staccati Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi al 30 per cento con un calo, rispettivamente, di 8 e 3 punti. Al 30 per cento anche Matteo Renzi, per il quale però si segnala un più 2.