Bellanova? Chi se ne frega della terza media, ha approvato il Job’s Act

Condividi

Linkedin email

Teresa Bellanova è stata nominata ministro per le Politiche Agricole. Licenza di terza media, ha lavorato come bracciante, diventando poi sindacalista, scalando la Cgil fino a passare in politica e diventare una renziana di ferro. Così di ferro da aver avallato la macelleria sociale del Jobs Act. Basterebbe far notare l’ultimo punto per criticarla ferocemente, e allargare la critica ad un esecutivo giallorosso che di rosso ha ben poco, di giallo non ne parliamo. Invece il nostro ceto riflessivo, quello che per 14 mesi ha deriso di Maio “il bibitaro” e Salvini “il capitone”, rei di far politica senza laurea, nonostante ora abbia un nuovo governo che sembra accoglierne le richieste (attenzione all’ambiente, più soldi all’istruzione, ecc.) non sembra pago. Non vuole vincere, ma stravincere. Quindi eccolo attaccare la neoministra non per motivi politici, ma di ceto: non è laureata come noi, come può occupare un posto di prestigio? Non avevamo vinto i populisti incompetenti e ignoranti, e adesso tiriamo nella squadra di governo una con la terza media?

Perché la vera posta in gioco non è mai stata porti chiusi/porti aperti, Sovranità/UE, ecc. ma ceto riflessivo contro tutti coloro che non appartengono alle sue file. Ma da chi è composto il ceto riflessivo? Da chi lavora nel marketing/economia, nel campo dell’istruzione, nell’industria culturale, nel pubblico impiego. Lavori dove il curriculum accademico è fondamentale, spesso mal pagati e precari, dove al prestigio non corrisponde un adeguato compenso economico. Ecco quindi che la frustrazione d’essere sottopagati porta ad un aggrapparsi disperato e ferocissimo alle proprie lauree, master e stage (semi)gratuiti in aziende prestigiose. Ma soprattutto porta a far quadrato sempre e comunque verso i propri simili, e a voler escludere a priori chiunque non possegga l’imprescindibile laurea, l’argine fra l’umano e l’inumano, fra chi merita di avere rappresentanza politica e chi no.

Quindi ecco spiegato il perché, nell’attimo esatto in cui Bellanova viene massacrata per la sua mancanza di laurea, passa sotto silenzio la dichiarazione della titolatissima, professionalissima e compostissima neoministra Luciana Lamorgese sul fatto che «i porti rimarranno chiusi». Ma i porti chiusi non erano il simbolo dell’ignoranza, della ferocia, del fascismo quando li proclamava Salvini? No, lo erano solo perché Salvini ha la maturità classica e nemmeno uno straccio di frequentazione universitaria. L’unica cosa degna d’interesse della vicenda è questa: il ceto riflessivo si è dimostrato in tutto il suo nudo e bieco classismo. Lo ha fatto senza vergogna, istintivamente, platealmente. Perché il suo vero nemico non è mai stato il populismo né il sovranismo, ma chiunque lo scavalchi in reddito e prestigio senza appartenere alle sue file. Il suo vero nemico non è mai stato Salvini, né Trump, ma il vicino di casa che pur avendo la terza media, vorrebbe veder riconosciuto il suo diritto di fare e influenzare la politica.

(Ph. Imagoeconomica)