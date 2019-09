«Il glifosato? Ce l’avete nel cervello!»

Condividi

«Quali sono le cose che mandano in pappa il cervello? Vediamo… Quei passatempi, quelle apps, quei piccoli beni di lusso ai quali non diamo importanza, ma intanto lavoriamo ogni giorno come formichine per potercelo permettere. Le cose futili, che sono un po’ come i pesticidi in agricoltura, stesso procedimento: medicine, palliativi, che fanno apparire l’involucro perfetto, eccellente, e il contenuto una m… Il glifosato culturale per eccellenza? L’accessibilità a tutto: ci fa credere che possiamo permetterci tutto quello che vogliamo, purchè siano cose futili. Mentre le cose importanti diventano dei veri e propri beni di lusso: la casa, il lavoro…». In tempi di prestigiosi marchi Unesco a peculiarità storiche come il prosecco trevigiano (che ora, dopo anni di uso massiccio, nell’ultima annata sarebbe glifosato free…), è la nostra mente ad essere costantemente innaffiata di veleno socialmente corretto e apparentemente innocuo. E “Glifosato culturale” è l’espressione che dà il nome a un video online e a uno spettacolo di Arianna Porcelli Safonov, che sarà in Veneto in una doppia tappa proprio a Treviso il 20 settembre (al Festival della Statistica) e il 12 ottobre prossimi. Accento romanesco quando occorre, viso acqua e sapone, occhiata sveglia che taglia in due il senso critico dell’ascoltatore, gira l’Italia prendendo sistematicamente in giro i luoghi comuni dell’esistenza quotidiana, armata di un bagaglio fatto, con tutta evidenza, di osservazioni minute e riflessioni colte. «Nasco professionalmente come scrittrice per l’editrice Fazi», racconta, «e nel 2014 la necessità di promuovere i libri mi hanno portato a usare il canale di diffusione più democratico, il web, aprendo il blog “Madame Pipì». Prima, fino al 2010, aveva fatto la ballerina a Roma, per trasferirsi poi a Madrid dove ha vissuto per tre anni: «rientrai in Italia con il preciso intento di trovare la solitudine». L’ha trovata in un borgo appeninico tra la Lombardia e la Liguria: «sentivo il bisogno di un ritmo di vita più semplice, da anziano: poche puttanate, poca vita sociale». A 31 anni, l’esperienza di ritiro partorisce il primo libro, “Fottuta campagna” (2015), una serie di racconti «sul panico che provocano i pregiudizi quando vengono messi in crisi». Due anni dopo è la volta di “Storie di matti”, un’indagine «sulle piaghe non soltanto individuali, ma della società di oggi attraverso otto ritratti di persone all’apparenza normali, presi nel loro giorno di sbrocco. Ma del resto, chi è normale oggi?».

E cos’é che non fa ridere, oggi? «Fra dieci anni credo che il mio lavoro sarà meno comico. Ora il politicamente corretto è talmente diffuso che su alcuni temi è vietato ridere. Per esempio il femminicidio, dopo la campagna del “metoo”, o l’immigrazione. Il problema è l’ignoranza, e internet su questo ha dato un grosso contributo, rendendoci tutti più approssimativi». La sua critica va a colpire le abitudini di massa: «faccio una ritrattistica di personaggi-tipo, per descrivere l’uomo ricco occidentale, coi suoi tic, le utime tendenze, i fenomeni di costume, fino all’enogastronomia». La moda del food, tipica della decadenza: «sì, questa idolatria del cibo, degli agriturismi, della cucina: ridi sì, poi ridi meno, quando ti ritrovi sul piatto la plastica». Altro fronte di risate al gusto amaro, il lavoro: «oh, devi avere la rete dei “contatti”, quelli giusti. A Roma se non ce li hai non sei nessuno, che sei matto?». Politica no, quella no «per senso di igiene personale. Poi voglio dire, chiaro che vedo quel che succede. Penso alle critiche vergognose alla Raggi (la sindaca grillina della Capitale, ndr), come se un cittadino possa avere la capacità di giudicare come si muove un sindaco che deve gestire una città che è stata gestita come sappiamo da quarant’anni… O prendi il fenomeno Greta Thunberg: è evidente che è un’impalcatura mediatica. Se hai senso critico, complottista ti ci fanno diventare. Meglio analizzare il quotidiano». Meglio far l’analisi del sangue per scovare i pesticidi culturali, filo rosso dello spettacolo “Piaghe”: «é il disagio che ci fa credere che tutte quelle cose senza cui non possiamo stare siano così fighe. Non è libertà, è una disciplina che ci imponiamo». Uscirne si può? «Eh, ci vorrebbe un approccio monastico, come i frati (ride, ndr). Spesso ce ne vergogniamo, come quando di notte andiamo a leggere di nascosto il gossip, mentre di giorno siamo insospettabili». Il cinismo come scuola del sospetto utile a vivere meglio? «La matrice è la disillusione. Il resto sono illuminazioni casuali. Io vivo sui monti in un paese di 12 abitanti, ma senza farmi vedere da nessuno ogni tanto vado a farmi un giro in metropolitana a Milano, me la faccio su e giù. Direi che a ispirarmi è… un feroce amore per la verità, ecco». Senza presumere di averla in tasca: «sento un senso di inferiorità per il piano geopolitico mondiale, come faccio a dire la mia? L’impotenza può far rifugiare nel luogo comune tranquillizzante, in pugnette digeribili, anche per darsi un tono. Io scrivo e parlo di questo». Del vuoto spacciato per chissacchè. Come dice in un altro punto di “Glifosato culturale”, prendendo di mira il campo più moderno e cool del trendy: «Il cervello è stato progettato per nutrirsi di sostanza. Non basta il master in comunicazione che fai alla Bocconi dove ti insegnano quelle due o tre frasette per carpire il tuo cliente: prendi la tua cartella stampa di m…, e vai a farti uno stage in miniera, pezzo di disadattato che studi comunicazione!».