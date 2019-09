Autonomia, scontro Boccia-Zaia sulla scuola

Condividi

Linkedin email

Se il percorso verso l’autonomia non era semplice ora sembra sempre più complicato, man mano che passano le ore dalla nascita del nuovo governo. E’ scontro aperto tra il governatore Luca Zaia ed il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia: il nodo è la scuola.

Boccia si è recentemente espresso a favore della proposta emiliana, che non include la scuola tra le materie da regolamentare regionalmente, ma Zaia non ci sta.

“Ricordo perché si chiama autonomia ‘differenziata’, perché ogni regione è a sé. Noi, parlando del Veneto, abbiamo 90 mila bimbi che non vanno in scuole per l’infanzia statali, motivo per cui il punto è fra le materie richieste – ha dichiarato il governatore in un’intervista – In Emilia il problema non c’è e quindi il punto manca. Lo stesso vale per il peso che ha il turismo qui rispetto ad altrove. O per le sovrintendenze”.

“Boccia – conclude Zaia – lo conosco solo di vista. Penso sia un ministro molto fortunato: Erika Stefani ha fatto un lavoro strepitoso di cui, spero, il nuovo ministro avrà rispetto”