VIOFF day 3: tutti gli appuntamenti

10:00 – 19:00

TRASTEVERE IN ARTE

Contrà e Piazza San Pietro

Tra sabato 7 e domenica 8 settembre, l’Associazione Culturale Pandora proporrà l’eventoTrastevere in Arte, che torna nuovamente in città dopo il grande successo degli anni scorsi: Contrà San Pietro, la piazza antistante la chiesa di San Pietro con l’adiacente chiostro e l’Oratorio dei Boccalotti, si trasformano in suggestivi spazi espositivi dedicati alle realtà commerciali e artisti veneti a declinare il tema del sacro e del prezioso in gioielli di design.

10:00 – 19:00

“UNICO GOLD EDITION”

Mercato del fatto a mano ed attività per bambini e famiglie tra Parrocchia di Santa Croce ai Carmini e Chiesa di San Lorenzo

10:00 – 19:00

“NON HO L’ETÀ”

La creatività e le arti applicate saranno protagoniste grazie ad un’esclusiva Gold Edition di “Nonho l’età eventi – Unico il mercato del fatto a mano”, mercato che solitamente si svolge a Vicenzain quattro edizioni stagionali e che per questa occasione avrà luogo in Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro domenica 8 settembre, dalle 10.00 alle 19.00, con un focus dedicato all’artegrazie a selezionati espositori artigiani. In corso Fogazzaro i visitatori potranno apprezzare abilità tecniche di invenzione ed esecuzione con creazioni che spaziano dagli accessori, agli arredi, all’elemento decorativo: i disegni poetici dell’illustratrice Laura Guerra, nota anche comeDrawingfish; i gioielli unici dal design creativo in pietra di Vicenza e pietra di Lecce realizzati dalle creative Elisabetta e Daniela; con No Senso Jewels spazio all’arte contemporanea incastonata in fantasiose forme handmade; con Mati_Lab la gioielleria incontra la moda con accessori non convenzionali realizzati a mano con legno, tessuti pregiati e pellami variopinti.”Non ho l’età eventi” curerà inoltre un laboratorio creativo sul tema del surrealismo, fil rouge di questa edizione di VIOFF, che animerà la domenica pomeriggio dei più piccoli. Sullo stesso tema inoltre, presso la Sala dei Chiostri di San Lorenzo, verrà organizzato un incontro di approfondimento su Salvador Dalí, e sul legame tra l’artista e tale movimento culturale, grazie all’intervento della storica dell’arte Arianna Giaretta.

11.00 – 19:00

MOSTRA “ARTE PREZIOSA: LE SCULTURE GIOIELLO DI SALVADOR DALÌ”

Museo del Gioiello