Padova, il ritorno di Bitonci

L’arrivo di una nuova stagione coincide con l’inedita risoluzione della crisi di governo, che ha confermato premier Giuseppe Conte, supportato però da una nuova maggioranza parlamentare giallorosa: fatta fuori la Lega, a governare con il Movimento 5 Stelle in un insolito ruolo di “junior partner” è il Partito Democratico. Nel panorama della politica padovana, il cambio di maggioranza porta via al leghista Massimo Bitonci l’incarico di sottosegretario all’Economia, ruolo che gli ha permesso di brillare in quanto uno dei principali fautori del decreto di ristoro per gli investitori truffati dal fallimento delle banche popolari. Per l’ex sindaco di Padova ora si apre un futuro pieno di incognite, “incastrato”, per così dire, in uno spazio politico angusto.

Nella prossima primavera si svolgeranno le elezioni regionali, ma il posto da candidato alla presidenza è già occupato dall’attuale governatore Luca Zaia, che si è portato avanti con i poster formato gigante, dove celebra la propria vittoria nell’aver ottenuto le Olimpiadi del 2026 a Cortina. Ogni altro ruolo in Regione, per Bitonci, sarebbe non solo sminuente, ma soprattutto rischioso per gli equilibri all’interno della Lega. Unpensierino potrebbe a questo farlo alle prossime elezioni comunali di Padova: a a parte il fatto che mancano quasi tre anni, praticamente un’eternità in cui può accadere di tutto, pesa il ricordo di come è andata a finire nel 2014, quando fu “tradito” dai centristi e costretto a rimettere il mandato da sindaco.

Da considerare inoltre la disgregazione attuale del centrodestra patavino, che molto difficilmente si può immaginare ricostruito attorno alla sua figura, divisiva più che coesiva, con unanime sostegno di tutte le forze. Infine sarebbe arduo puntare ai consensi degli elettori moderati, che non l’hanno mai troppo amato e pur di non vederlo hanno scelto una maggioranza civica con una stampella di estrema sinistra. A Bitonci, in quest’ottica, oggi rimangono due scranni da dove fare opposizione: quello da consigliere comunale a Palazzo Moroni, da dove potrà continuare a punzecchiare Giordani, e quello di Montecitorio, da dove vigilerà sull’operato del nuovo governo.

L’unica certezza è che tornerà a occuparsi primariamente di Padova contro l’amministrazione di Sergio Giordani, mosca bianca di centrosinistra (assieme alla Rovigo del sindaco Gaffeo) in un Veneto monocolore verde.

(Ph. Imagoeconomica)