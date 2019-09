Leone d’oro a “Joker”, argento per Polanski

Condividi

Leone d’oro 2019 a “Joker”, protagonista Joaquin Phoenix, diretto da Todd Phillips. Leone d’argento a “J’accuse” di Roman Polanski. Coppa Volpi quale migliore attore a Luca Marinelli per Martin Eden, come migliore attrice è stata premiata Ariane Ascaride protagonista di “Gloria Mundi” del francese Robert Guédiguian. Gran Premio della Giuria al film “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco che non ha potuto essere presente.

Sono i verdetti relativi ai premi prinicipali della 76a Mostra del cinema di Venezia annunciata nella cerimonia conclusiva in diretta Rai dalla Sala grande del Palazzo del Cinema del Lido. La cerimonia è stata introdotta e condotta dalla madrina, Alessandra Mastronardi. Presenti alla consegna dei premi la presidente della giuria, la regista argentina, Lucrecia Martel, e il presidente della Biennale, Paolo Baratta.

Tutti i premi

Leone d’Oro per il Miglior Film: Joker di Todd Phillips

Leone d’Argento Gran Premio della Giuria: J’Accuse di Roman Polanski

Leone d’Argento per la Migliore Regia: Roy Andersson per About Endlessness

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile: Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile: Ariane Ascarideper Gloria Mundi di Robert Guédiguian

Miglior Sceneggiatura: Yonfan per No.7 Cherry Lane

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente: Toby Wallace per Babyteeth di Shannon Murphy

Premio Speciale della Giuria: La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta di Franco Maresco

La Giuria internazionale della sezione Orizzonti presieduta da Susanna Nicchiarelli assegna, senza possibilità di ex-aequo, i seguenti premi:

Premio Orizzonti per il Miglior Film: Atlantis di Valentyn Vasyanovych

Premio Orizzonti per la Miglior Regia: Théo Court per Blanco En Blanco

Premio Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura: Jessica Palud, Philippe Lioret, Diastème per Revenir di Jessica Palud

Premio Speciale della Giuria di Orizzonti: Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

Premio Orizzonti per il Miglior Cortometraggio: Darling di Saim Sadiq

Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile: Sami Bouajilaper Bik Eneich – Un Fils di Mehdi M. Barsaoui

Premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Femminile: Marta Nieto per Madre di Rodrigo Sorogoyen

La Giuria internazionale del Premio Venezia Opera Prima presieduta da Emir Kusturica assegna, senza possibilità di ex-aequo, tra tutte le opere prime di lungometraggio nelle diverse sezioni competitive della Mostra il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” e un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore: