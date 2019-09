L’oroscopo della settimana(09-15 settembre): Acquario, sogni profetici

Condividi

Linkedin email

♈ – ARIETE

DOVRESTI MUOVERTI…

Secondo le amiche stelle c’è bisogno di affrettarsi, di non perdere neppure un briciolo di tempo, di mettersi in moto con la quarta marcia già innestata… Nel lavoro come nella vita privata è bene scegliere le priorità più importanti, magari trascurando le minuzie, per puntare sulle situazioni dalle grandi dimensioni. La protezione di Giove in Sagittario ti renderà capace di coinvolgere anche altre persone nei tuoi arzigogolati disegni.

♉ – TORO

ELEMENTI CHE TI GALVANIZZANO!

La tua settimana si dimostrerà molto attiva: potrai contare su idee chiare e su una luminosa lucidità nel procedere con sicurezza in tutti i campi in cui ti piacerà mettere attenzione. La presenza del dinamico Urano nel Segno, le implicazioni assai positive che i molti valori planetari in Vergine per te comportano, l’appoggio solido e incondizionato che ti viene da Saturno e Plutone nel Capricorno sono tutti elementi che portano sicurezza.

♊ – GEMELLI

NON SPREMERTI TROPPO…

Ad una prima occhiata alle situazioni planetarie che ti riguardano, potresti forse sembrare un tantino sotto tono da un punto di vista fisico. Certe fatiche sono da rimandare, mentre dovresti – in via preventiva – organizzare i prossimi giorni all’insegna del relax e del riposo, se possibile… Poi, se davvero vuoi fare la cosa giusta, cerca un accordo di massima migliore con certi membri della tua famiglia, con i quali sembri un tantino in inutile urto.

♋ – CANCRO

MA A TE QUANDO TOCCA?

Lo capisci o no che dovresti sforzarti molto di più di quello che stai facendo per capire le persone care, le quali necessitano della tua comprensione e, in seconda battuta, della tua amorosa tenerezza? È vero che sei sempre tu a dover dare, appoggiare, sostenere e proteggere chi ami, ma le stelle (e in particolare la Luna) ti hanno strutturato proprio così. A volte però una domanda sorge spontanea: ma a me, quando tocca essere consolato?

♌ – LEONE

ATTESTAZIONI DI STIMA

L’immagine pubblica si puntualizza ogni giorno meglio e comunque si conferma audacemente e, sempre, assai positivamente. In qualche caso, nel ribadire le tue idee e confermare linee d’azione concretamente capaci di dare soddisfazione, sfondi delle porte già aperte. Hai agito per il meglio e le attestazioni di stima non si fanno attendere: è tempo di compiere azioni che ti mettano in primissimo piano , senza il timore di strafare. Giove ti aiuterà.

♍ – VERGINE

PROCEDI IN AUTONOMIA

La potenzialità delle tue doti è veramente allo Zenit e propone un’altra settimana magica! Il Sole si accompagna ora, nei Gradi che ti riguardano, all’energia pura di Marte, alla benevolenza affettuosa di Venere, alla scaltra arguzia di Mercurio, capace di valutare ogni mossa prima che venga fatta. Nettuno è contrario, ma ciò potrebbe significare che in certe situazioni devi procedere da solo, senza collaborazioni e senza dover spartire nulla.

♎ – BILANCIA

BRIOSA RIPRESA

Vivi forse una fase pensierosa, a volte melanconica, che si stempererà naturalmente e da sola quando sia Mercurio e sia Venere entreranno in contemporanea nei Gradi Zodiacali che ti appartengono, cioè da sabato 14 in poi. Sarà allora che probabilmente avverrà una gioiosa ripresa della vita sociale, una briosa capacità di interloquire con gli altri, ameni interludi con chi ti piace… Stai programmando dei viaggi con chi ami?

♏ – SCORPIONE

USA PRUDENTE ACCORTEZZA

Occorre una più attenta e minuziosa programmazione per far fronte alla miriade di cose che hai da fare prima che arrivi l’autunno… Anche per te stimolata da un Marte vicino al Sole e da un Plutone vicino al saggio Saturno, l’indicazione a fare in fretta diventa un elemento di stretta attualità. I tuoi Pianeti comportano la capacità di agire con vigore, ma anche con una saggezza che sa guardae lontano con prudenza e accortezza.

♐ -SAGITTARIO

EFFETTI PROVVIDENZIALI

Il tasto dolente, in un concerto comunque accordato e in definitiva armonioso, pare coinvolga solo la scarsa quantità di liquidità finanziaria. Poco male: i denari vanno e vengono, anche se con Giove quadrato ai molti valori verginei e a Nettuno che sosta nei Pesci per adesso le entrate si annunciano certe, ma per periodi successivi. Stai certo che la fortuna tornerà a sorriderti prestissimo, con una cascata di effetti provvidenziali.

♑ – CAPRICORNO

SEI IN VANTAGGIO

All’inizio della settimana c’è la Luna incastrata fra Plutone e Saturno, pianeti che da tempo abitano in contemporanea il tuo bel Segno. L’appoggio di Urano e quello, solidissimo, di parecchi valori celesti nel Segno amico della Vergine la dicono lunga sulle attuali interessanti possibilità da cogliere al volo con disinvolta immediatezza. Sfrutta per bene l’attuale sottile intuizione e anche nella vita sentimentale ti troverai parecchio in vantaggio.

♒ – ACQUARIO

SOGNI PROFETICI

Inizialmente il cielo non dimostra troppa attenzione nei tuoi riguardi, quindi di conseguenza sei libero di agire come meglio credi. Potrai allora attivarti senza condizionamenti e senza troppe pressioni celesti, che cominceranno a intensificarsi verso la fine della settimana. Goditi con serenità briosa questa inattesa fase di libertà e tieni in considerazione i sogni profetici che potresti fare al passaggio della Luna, giovedì 12 e venerdì 13.

♓ – PESCI

LUNA PIENA SABATO 14

Con l’aiuto dell’annuale Luna Piena che avverrà sabato 14 nel 21° Grado dei Pesci, in prossimità della posizione che occupa attualmente il tuo Pianeta, Nettuno, fai risaltare le tue innumerevoli e deliziose qualità. Il periodo è da dedicare alla promozione di situazioni personali importanti, alla socialità, a far diventare grandi spunti inizialmente poco significativi… Hai gli occhi del mondo puntati addosso e la Luna ti regala immensa popolarità!

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)