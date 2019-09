Fontana: «Omosessuali in questo governo», Pd Verona all’attacco

Condividi

«Penso che gli omosessuali siano rappresentati anche all’interno di questo governo. E, anche se non conosco le storie di ognuno di loro, presumo ce ne siano diversi».

Così ha detto Lorenzo Fontana nel suo colloquio con Klaus Davi per il programma Klaus Conditio. Queste frasi hanno profondamente indignato il Partito democratico di Verona che, in una nota del capogruppo in Consiglio Federico Benini, ha detto «Non è bastato all’ex ministro della famiglia Fontana di essere cacciato dal governo insieme al suo Capitano, per smettere di rilasciare interviste e dichiarazioni omofobe, che proprio a pochi giorni dall’insediamento del nuovo esecutivo ha regalato agli Italiani una nuova perla, che ci fa capire ancora di più quanto il movimento di Matteo Salvini sia discriminatorio e omofobo».

«Da capogruppo del PD sono inorridito che quest’uomo sia stato per un anno vicesindaco della nostra città e sono spaventato che a Verona e in Veneto abbia un potere politico enorme. Non chiedo nemmeno al sindaco di Verona di prendere le distanze da Lorenzo Fontana, perchè purtroppo la sua azione politica in questi due anni e mezzo si è dimostrata perfettamente in linea con il pensiero dell’ex ministro – che si conclude – Dopo queste affermazioni, alla capogruppo di martedì, chiedo di inserire l’ordine del giorno, protocollato lo scorso 11 ottobre, di cui sono primo firmatario (insieme al consigliere Bertucco) che chiede la revoca della mozione omofoba approvata in consiglio comunale nel 1995».

La “mozione omofoba”

La cosiddetta “mozione omofoba” è da 25 anni nel mirino delle opposizioni ma nessuno è mai riuscito nell’intento. L’8 febbraio 1994 il Parlamento europeo approvava la risoluzione A3-0028/94, tramite la quale si richiedeva agli Stati membri, nonché alle istituzioni, di adottare provvedimenti per porre fine ad ogni tipo di discriminazione contro lesbiche e omosessuali, e a ogni disparità di trattamento in temi quali previdenza sociale, adozione e successione. Nell’aprile 1995, il Consiglio comunale di Verona adottò la mozione 336 con la quale veniva respinto il contenuto della risoluzione del Parlamento europeo, e si impegnò invece a “non deliberare provvedimenti che tendano a parificare i diritti delle coppie omosessuali a quelli delle famiglie “naturali” costituite da un uomo e una donna”.