“Violini straordinari” a Vicenza, il valore inestimabile della musica

Lunedì 09 Settembre torna, al Teatro Olimpico di Vicenza, l’evento solidale per eccellenza: “Violini Straordinari”. Giunto alla sua quarta edizione, “Violini Straordinari” è ormai un appuntamento imperdibile e di grande richiamo per la città di Vicenza e come ogni edizione, anche quest’anno, la Musica incontrerà un’altra forma d’Arte: il focus del 2019 sarà il Grande Cinema. Lo spettacolo vedrà l’esibizione del Maestro Matteo Fedeli che darà voce al raro e prestigioso Violino Pietro Guarneri 1709 accompagnato da un’orchestra di altri 20 elementi. Dii seguito l’intervista al maestro Fedeli.

Ormai sei un fedelissimo della città di Vicenza. Cosa hai trovato nella città e nei vicentini?

Vicenza è una città molto vivace ed accogliente. Il pubblico che incontro ogni volta è sempre molto caloroso e risponde con grande entusiasmo. E poi ci sono molti ricordi della mia gioventù. A Breganze, uno dei comuni della sua provincia, ho trascorso da amici e parenti molte delle mie estati.

Il tuo violino interpreta le grandi musiche da film, quale musica da film che ti piace di più è che senti più vicina?

Sono certo che per il mio violino Guarneri del 1709 il repertorio delle musiche da film è una prima assoluta.

Pirati Dei Caraibi, Una Notte al Museo, Ritorno al Futuro sono solo alcune delle bellissime colonne sonore in programma con il Solo d’Archi Ensemble. Confesso però che sulle prime note della colonna sonora di James Bond succede qualcosa… La mia mente corre e mi immagino nei panni dello 007 più famoso al mondo, prima impegnato in una pericolosissima missione e poi a godermi il successo su una spiaggia caraibica, con un drink in mano…in buona compagnia.

Violini Straordinari è sempre legato ad un progetto solidale. Ti senti vicino a questa filosofia che accompagna i nostri progetti artistici e culturali di Sabina Rosa?

L’idea di portare ‘Violini Straordinari’ del 1700 sul palcoscenico per fare ascoltare la loro voce al grande pubblico è la mia “Mission”. Poterlo fare condividendo progetti dedicati alla solidarietà è un valore aggiunto che testimonia come strumenti che hanno 300 anni di vita possono fare del bene per la comunità sottolineando il valore inestimabile della musica.

