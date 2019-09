Arena sold out per Power Hits: quale sarà il tormentone dell’estate 2019?

Condividi

Verona questa sera sarà la capitale della musica pop con i Power Hits Estate 2019 organizzati da Rtl 102.5. Lo spettacolo, completamente sold out da mesi, inizierà alle 20:30 in Arena e sarà trasmesso in diretta e in radiovisione su Rtl, canale 36 del digitale terrestre e 750 di Sky, sul sito Rtl.it e attraverso l’app gratuita di Rtl. Durante la serata si deciderà il tormentone che ha più fatto ballare quest’estate ormai agli sgoccioli. Come ogni anno la classifica verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite il sito RTL.it.

Ecco glia artisti che si esibiranno sul palco durante la serata: Achille Lauro, Baby K, Benji&Fede, Boomdabash ft. Alessandra Amoroso, Calcutta, Charlie Charles with Dardust ft. Sfera Ebbasta, Mahmood, Fabri Fibra, Coez, Dolcenera, Elisa x Carl Brave, Elodie & Marracash, Fabio Rovazzi, Fred De Palma ft. Ana Mena, Gazzelle, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, J-Ax, Le Vibrazioni, Levante, Lewis Capaldi, Loredana Bertè, Lp, Meduza ft. Goodboys, Mika, Onerepublic, Takagi & Ketra ft. Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti e Tiromancino.

(ph: Claconvr/Wikipedia)