Color Run a Cadoneghe: torna la corsa più colorata di sempre

Dopo il grande successo degli scorsi anni, la Color Run Cadoneghe ritorna per la quinta edizione domenica 15 settembre. La 5 chilometri non competitiva più felice e colorata del pianeta è organizzata dai circoli NOI delle parrocchie di Cadoneghe, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Color Run Cadoneghe si rivolge a tutti: dai più piccoli ai più grandi, da chi corre per la prima volta agli atleti professionisti. L’obiettivo è quello di divertirsi e di arrivare colorati al traguardo.

La quota di partecipazione è di 5 euro, e comprende: pettorale, due buste di colore, rinfresco finale, sconto 10% alla sagra di Mejaniga, assistenza medica. Per i bambini fino a 5 anni la partecipazione è gratuita (non sono compresi pettorale e buste di colore), purché accompagnati da un adulto pagante. Tutti gli iscritti paganti fino a 12 anni riceveranno in omaggio un gadget offerto da Morocolor Italia (fino ad esaurimento scorte). Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito www.colorruncadoneghe.it. Il giorno dell’evento i runner dovranno presentarsi al CHECK ISCRIZIONI per effettuare il pagamento e ritirare il pettorale. La partenza della corsa sarà alle ore 15.30 da Piazza San Bonaventura.

All’arrivo si terrà come sempre la grande festa con il color blast, il lancio collettivo del colore. Anche quest’anno #ColorRunCadoneghe porterà un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno: il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Fraternità Missionaria, l’associazione nata nel 1996 nella parrocchia di San Bonaventura per fornire aiuto ai missionari, contribuendo alla realizzazione di progetti concreti per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni svantaggiate del Sud del Mondo.