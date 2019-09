Banca Sud, migranti e trivelle: le parole di Conte

Condividi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in attesa del voto di fiducia al suo nuovo governo, ha presentato alla Camera e al Senato le linee guida. Al suo arrivo a Montecitorio Conte è stato fischiato, mentre l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini è stato applaudito dalle persone accorse nella piazza. In aula Conte, interrotto spesso, ha parlato di un nuovo «linguaggio» del suo governo bis, ha citato l’ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat parlando di volto «umano» di Repubblica e democrazia.

Un piano per il Sud

Entrando nel dettaglio dei contenuti ha parlato della necessità di «rilanciare il Sud». «L’azione di rilancio degli investimenti – ha detto – passa necessariamente dall’abbattimento del divario fra Nord e Sud del Paese. A questo scopo, occorre rilanciare un piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno, anche attraverso la istituzione di una banca pubblica per gli investimenti, che aiuti le imprese in tutta Italia e dia impulso all’accumulazione di capitale fisico, umano, sociale e naturale del Sud».

Asili gratis

Il presidente del Consiglio ha poi annunciato la volontà di «azzerare le rette degli asili per i redditi più bassi».

Dentro l’Unione Europea

«Il benessere degli italiani è dentro l’Unione Europea» ha aggiunto Conte.

Migranti

In merito ai decreti sicurezza invece il premier ha annunciato modifiche in linea alle indicazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Serve la solidarietà dell’Unione Europea» ha detto Conte a proposito del tema degli sbarchi dei migranti e a tal proposito ci sarebbero già delle convergente promettenti con la neo-presidente della Comissione Europea Ursula Von der Leyen.

Stop trivellazioni

Scroscio di applausi dall’area del Movimento 5 Stelle per il presidente Giuseppe Conte quando ha parlato di trivellazioni, dicendo «no a concessioni per nuove trivellazioni».

Banche

Nel discorso programmatico del premier ha trovato posto anche il tema delle banche e dei risparmi. «Massima attenzione dovrà essere posta anche sulla tutela dei risparmi dei cittadini – ha detto -. A tal fine occorre prendere atto che i tre comparti, bancario, finanziario e assicurativo, appaiono sempre più intrecciati tra di loro e le attività di vigilanza dovrebbero ispirarsi a minimi comuni denominatori, con un maggiore coordinamento tra le Autorità competenti, a livello europeo e nazionale, così da garantire maggiore trasparenza e un più accessibile e adeguato livello di informazione sui rischi e sulle condizioni di utilizzo dei risparmi e degli investimenti degli italiani».

Economia

L’agenda economica di Conte prevede lo stop agli aumenti dell’Iva, i tagli della spesa pubblica e della giungla delle tax expenditures ma anche il taglio delle tasse sul lavoro, il salario minimo, gli interventi per i giovani, il sostegno alle pmi. Inoltre una Spending review e lo sfoltimento della giungla delle detrazioni-deduzioni fiscali per evitare appunto l’aumento dell’Iva. Il governo conferma l’impegno nel percorso di riduzione dell’alto debito pubblico e il rispetto dei vincoli Ue, fermo restando la necessità di maggiore flessibilità da parte della Commissione Europea e di una riforma dei Trattati più favorevole alle politiche per la crescita. «Tutti devono pagare le tasse, affinché tutti possano pagare meno» ha detto Conte.

Regioni autonome

Il premier Conte ha parlato anche di autonomia confermando la volontà di realizzare la riforma, ma senza aumentare il divario Nord-Sud. «È intenzione del governo completare il processo che possa condurre a un’autonomia differenziata, che abbiamo definito ”giusta e cooperativa” – ha detto Conte -. Un progetto di autonomia che salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà e la tutela dell’unità giuridica ed economica. Occorre definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e i fabbisogni standard, attuando

compiutamente l’art. 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede l’istituzione di un fondo di perequazione volto a garantire a tutti i cittadini la medesima qualità dei servizi. Queste cautele consentiranno di evitare che questo legittimo processo riformatore possa contribuire a creare un Paese a due velocità, che aggravi il divario fra il Nord e il Sud». (t.d.b.)

