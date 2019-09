Conte alla fiducia: «Il Sud nostra priorità»

Condividi

Linkedin email

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in attesa del voto di fiducia al suo nuovo governo, ha presentato alla Camera le linee guida. Al suo arrivo a Montecitorio Conte è stato fischiato, mentre l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini è stato applaudito dalle persone accorse nella piazza. In aula Conte, interrotto spesso, ha parlato di un nuovo «linguaggio» del suo governo bis, ha citato l’ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat parlando di volto «umano» di Repubblica e democrazia.

Entrando nel dettaglio dei contenuti ha parlato della necessità di «rilanciare il Sud». «L’azione di rilancio degli investimenti – ha detto – passa necessariamente dall’abbattimento del divario fra Nord e Sud del Paese. A questo scopo, occorre rilanciare un piano straordinario di investimenti per il Mezzogiorno, anche attraverso la istituzione di una banca pubblica per gli investimenti, che aiuti le imprese in tutta Italia e dia impulso all’accumulazione di capitale fisico, umano, sociale e naturale del Sud». Il presidente del Consiglio ha poi annunciato la volontà di «azzerare le rette degli asili per i redditi più bassi». «Il benessere degli italiani è dentro l’Unione Europea» ha aggiunto Conte, che in merito ai decreti sicurezza ha annunciato modifiche in linea alle indicazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Scroscio di applausi dall’area del Movimento 5 Stelle per il presidente Giuseppe Conte quando ha parlato di trivellazioni, dicendo «no a concessioni per nuove trivellazioni». (t.d.b.)

(Ph. Imagoeconomica)