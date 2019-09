«Reddito di cittadinanza ingiusto, disabili penalizzati»

Condividi

La vicentina Franca Borin, mamma di quattro figli e disabile, che nei giorni scorsi aveva denunciato in un lungo post su Facebook l’impossibilità di percepire sia l’assegno di disoccupazione Naspi, sia la pensione d’invalidità, torna sull’argomento, puntando però questa volta il dito contro il Centro per l’impiego e la ricerca del lavoro. Le è infatti stato chiesto di accettare un tirocinio di 6 mesi o un anno presso un’azienda durante il quale avrebbe percepito cicra 300/400 euro, ma lei ha rifiutato.

«Stamattina mi sono recata all’ufficio del Centro per l’Impiego per perfezionare la mia posizione nella graduatoria delle liste per il collocamento – scrive la signora Franca nel gruppo Facebook “Sei di Vicenza se”-. Mettiamo in chiaro una cosa: non entro nel merito della parte delle aziende che, a causa della super tassazione ovviamente sfruttano le possibilità per risparmiare, ma voglio cercare di definire la questione da un punto di vista umano e di dignità per la persona. Esiste un periodo di prova che, lo dice la parola stessa, serve per testare capacità, affinità , competenze e sinergia tra lavoratore e dipendente. Perché il sistema, solo perché sono disabile, non riconosce le mie professionalità e mi obbliga a sostenere continui tirocini formativi e borse lavoro? Come può una mamma qualsiasi, un padre di famiglia, una persona qualunque , disabile ( non per farsi scudo di questa condizione, ma perché oggettivamente con meno possibilità di scelta) potersi mantenere in una vita dignitosa quando non è considerata nemmeno dal sistema?».

«Anche stavolta – prosegue il post – le persone con disabilità sono considerate nulle rispetto a chi percepisce il reddito di cittadinanza, per il quale l’agente diritto, percepisce 780 euro al mese per 2 anni, e può rifiutarsi di accettare al massimo 3 lavori ( cercati dai navigator, quindi personale statale) nel corso di tale periodo. Perché bisogna pagare 780 euro al mese a persone normodotate che il più delle volte poi fanno lavori a nero? Perché 780 euro di reddito di cittadinanza che equivale a molti lavori di dipendenti in Cooperative che svolgono lavoro di OSS in strutture per anziani / disabili magari lavorando 8 ore al giorno? Perché se un disabile supera il reddito di 14600 euro lordi da lavoro gli viene tolta la pensione di 294 euro mensili? Forse quella soglia determina la ricchezza e quindi equivale ad essere sani? Forse si dimenticano i nostri cari governanti che quei 294 euro servono alle persone con disabilità per comprarsi ausili che sono vitali per la vita quotidiana perché ormai il nomenclatore tariffario non passa più niente? Questa situazione va cambiata, e va cambiata in fretta». (t.d.b.)

