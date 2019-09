Malore dopo lo spritz con gli amici: muore 59enne

Condividi

Tragedia a Maser, in provincia di Treviso, dove il 59enne Luciano Rivis è stato stroncato da un infarto ieri pomeriggio dopo essersi fermato in un bar a bere uno spritz con degli amici. Come riporta il Corriere Adriatico, l’uomo ha ordinato l’aperitivo e subito dopo si è accasciato a terra privo di sensi. Nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato nulla da fare.