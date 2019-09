Salva bimbo da casa in fiamme, premiato maresciallo eroe

Condividi

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Padova, Colonnello Oreste LIPORACE, ha consegnato l’Encomio Solenne del Comando Generale dei Carabinieri concesso al Maresciallo Capo Nicola Pontarin, addetto alla Stazione Carabinieri di Mestrino (PD), che il 19 gennaio scorso aveva salvato un bambino rimasto intrappolato all’interno di un’appartamento dov’era divampato un vasto incendio.

Il Maresciallo, utilizzando dei mezzi di fortuna, era salito sul terrazzo ed era riuscito a raggiungere il piccolo che si era rifugiato nella stanza da letto ormai invasa dal fumo e dalle fiamme. Lo aveva così tratto in salvo trasportandolo, in braccio, all’esterno, con una scala a pioli trovata nelle vicinanze. Il bimbo di sei anni è stato preso quindi in consegna dai sanitari che gli hanno riscontrato un’intossicazione dovuta all’inalazione del fumo, che ha richiesto il suo ricovero per alcuni giorni all’ospedale di Padova.