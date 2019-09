Il cambio armadio dovrà aspettare: previsioni meteo dei prossimi giorni

Condividi

In quota la situazione non è ancora del tutto stabilizzata, ma al livello del mare la pressione aumenta e ciò basta a favorire una crescente prevalenza degli spazi di sereno sulla nostra regione, con temperature in discreta ripresa. Dopo avervi anticipato che molto probabilmente nei prossimi giorni vedremo un ritorno dell’estate, vediamo il tempo che ci aspetta secondo le previsioni Arpav.

Martedì 10 settembre il cielo sarà nel complesso poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e alcuni temporanei addensamenti. Le precipitazioni saranno generalmente assenti, salvo una probabilità fino a metà giornata nulla o molto bassa di occasionali piovaschi in pianura. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 11 settembre il cielo sarà in prevalenza sereno, o localmente poco nuvoloso per occasionali modesti annuvolmenti più probabili in giornata sulle zone montane. Le precipitazioni saranno assenti. Le temperature minime saranno senza notevoli variazioni mentre le massime in moderato aumento.

Giovedì 12 settembre il cielo sarà generalmente sereno, al più poco nuvoloso in giornata sulle zone montane. Temperature in contenuto aumento.

Venerdì 13 settembre il cielo sarà sereno, salvo occasionali modesti annuvolamenti in montagna dal pomeriggio. Le temperature saranno in leggero aumento.