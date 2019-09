Condividi

Linkedin email

Ancora in stallo la situazione dei migranti sulla nave ong Alan Kurdi, ferma in mare in attesa di poter attraccare a Malta o in Italia, mentre entrambi i Paesi chiudono i porti. Secondo “Mediterranea Saving Humans” un altro minore si sarebbe buttato in mare con l’intento di raggiungere la riva a nuoto. Gesto che secondo l’ong equivale a un tentato suicidio data la sua pericolosità e bassa percentuale di riuscita.

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Facebook – Mediterranea Saving Humans)