Migranti, Cacciari: «Il nuovo governo faccia un casino in Europa»

«Il nuovo governo si dia da fare in Europa e faccia un casino in modo che l’Unione Europea si coordini sulle politiche d’accoglienza». Sono queste le parole di Massimo Cacciari all’Adnkronos a commento delle ultime notizie sul fronte migranti tra cui il salvataggio di 50 persone soccorse ieri pomeriggio dall’Ocean Viking, a bordo della quale ci sono anche 12 minorenni e una donna incinta.

«Quando uno sta annegando in mare anche i pirati lo tirano su – esclama il filosofo ed ex sindaco di Venezia -. Ci sono regole universali; i pirati tiravano su i naufraghi e poi chiedevano il riscatto. Solo i nazisti si comportavano diversamente. Occorre che questa benedetta Europa si svegli e capisca che deve fare una politica comune per l’accoglienza. L’assenza di questa politica determina i casini. Prima di tutto si salva la vita umana. Poi l’Europa deve battere un colpo e dire: chi si fa carico di queste persone che abbiamo salvato? Questa è la logica. Invece è tutto un casino infernale, non c’è nessun coordinamento nei soccorsi né alcuna strategia europea sul soccorso, accoglienza e sistemazione», conclude.

