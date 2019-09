Giro d’affari di 45 mila euro al mese, arrestato spacciatore marocchino

Condividi

Dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, i carabinieri della Stazione di Monselice hanno arrestato Moussadik Wadii, 36enne di origini marocchine ma dimorante da tempo nella Città della Rocca per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono riusciti a far emergere in maniera oggettiva l’ampia e consolidata “rete” di acquirenti della “Bassa Padovana” che l’indagato da molto tempo riforniva di cocaina, hashish e marijuana. Moussadik dava appuntamento ai suoi fedeli acquirenti alla sera o di notte in strade isolate e poco illuminate, soprattutto in zona San Bortolo di Monselice e nelle campagne di Tribano e Pozzonovo.

Dal 2015, l’arrestato aveva costruito una rete di spaccio consistente e contava, oltre a clienti fedelissimi, soprattutto giovani, anche un canale sicuro di rifornimento. In due casi sono stati documentati addirittura 150-180 cessioni di singole dosi di cocaina nell’arco di 4 anni. Il giro d’affari del nordafricano è stato stimato di almeno 45 mila euro al mese. Quando è stato rintracciato, Moussadik è stato trovato in possesso di 73 grammi di hashish, quasi 4 grammi di cocaina e una dose di marijuana, un bilancino di precisione, alcuni telefoni cellulari ma soprattutto, conservata in una cassetta di sicurezza, la somma contante di 12 mila euro.