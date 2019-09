Scuola al via: «Bimbi no vax stanno fuori»

Condividi

È un appello ai genitori ad evitare guerre di nervi con gli istituti scolastici, ma anche un severo avvertimento, quello del presidente della Fism di Treviso. Si tratta dell’associazione che nella Marca raggruppa circa 220 asili paritari per un bacino di circa 17 mila bambini. Come riporta Mauro Favaro sul Gazzettino di oggi nell’edizione di Treviso, Francis Contessotto, il presidente appunto della Fism, ha ribadito con fermezza che i bimbi non vaccinati non potranno entrare in classe. «Spero non ci siano genitori che intendano lanciare delle sfide presentandosi davanti agli asili nel primo giorno del nuovo anno scolastico per chiedere di far entrare anche il proprio figlio non in regola con l’obbligo vaccinale. La legge è in vigore ormai da tempo – a detto Contessotto -. Con l’inizio del nuovo anno nelle materne potranno entrare solamente gli alunni che hanno risposto all’obbligo vaccinale».