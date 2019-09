Zaia: «Babbo Natale è un dilettante rispetto a Conte»

Condividi

«Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte che ha omaggi e regali per tutti». Il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta ironicamente il programma del premier presentato alla Camera. Zaia poi più seriamente attacca: «Dico a Conte: hai governato per 15 mesi e ti sei dimenticato di fare tutte queste cose? E se non ti sei dimenticato, perchè non le hai fatte, come ad esempio per gli asili: “Faremo gli asili gratis ha detto”, perchè non lo ha fatto prima?».

Quindi il governatore passa all’autonomia: «Caro premier l’autonomia ce l’avevi promessa nel corso di una conferenza stampa a dicembre 2018, assicurando che la partita si sarebbe chiusa entro febbraio 2019. Siamo a settembre e non abbiamo visto nulla, qui qualcosa non torna. In ogni caso, il banco di prova saranno i fatti: sull’autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo. L’autonomia è legale, è prevista dalla legge, e a Roma devono sapere che i veneti hanno dalla loro la forza di un referendum, che hanno votato, e che loro non volevano farci fare. Ricordo poi che Conte, se avrà la fiducia del Senato oltre che della Camera, governa con un partito, il Pd che aveva impugnato il referendum, e che abbiamo fatto perchè abbiamo vinto in Corte Costituzionale, un partito che ci ha anche impedito di usare la tessera elettorale per il referendum. Adesso vorrei capire come faranno a fare l’autonomia con i 5 Stelle che ci hanno preso in giro per 15 mesi e un Pd che non ha mai voluto darci l’autonomia – si chiede Zaia – magari saranno folgorati sulla via di Damasco e questo potrebbe portarci bene…».

In ogni caso Zaia ci tiene a sottolineare che «Qui nessuno dà diktat, si tratta solo di applicare la legge: la Costituzione dice che una Regione può chiedere 23 materie e noi le abbiamo chieste tutte. Ora basta che il governo prenda un pezzo di carta e scriva la sua proposta di autonomia. Il ministro Boccia dica al mondo intero qual è la sua idea di autonomia. Perchè non vorrei ritrovarmi di fronte ad un film già visto in questi ultimi 15 mesi con quest’ultimo governo: si sono messi a discutere del nostro progetto, ma il loro non l’hanno mai presentato. Noi saremo dal notaio con le braccia conserte ad aspettare di vedere qual è il testo che il governo ci presenterà, saranno poi i cittadini a giudicare se sarà un testo serio: e dopo la fiducia mi aspetto che nel giro di qualche settimana al massimo il governo ci presenti la sua proposta. Noi vogliamo lì’autonomia, non ci facciamo perdere tempo», conclude.