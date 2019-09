Sul Bacchiglione compare la “Madonna dell’acqua lurida”

Condividi

Oggi a Padova lo scultore Federico Soffiato ha installato La Madonna dell’acqua lurida, una scultura in legno (tronco recuperato a Siror dove la passata bufera ha abbattuto centinaia di alberi) a grandezza naturale sulle acque del fiume Bacchiglione che entrando a Padova diventa Tronco Maestro all’altezza della Specola. La scultura originale sarà esposta sempre a Padova presso il San Gaetano al Future Vintage Festival il 13-14-15 settembre 2019 per poi proseguire su tutte le acque inquinate del mondo, seconda tappa Venezia.

Una scultura galleggiante per consapevolizzare tutte le persone del mondo sulla grave situazione in cui versa la salute dell’acqua. La Madonna protegge il proprio figliolo tappandogli il naso per non fargli sentire la puzza dell’acqua lurida in cui si trova immersa. Il simbolo cristiano, che rappresenta la maternità, la misericordia e quanto di più sacro per la cultura occidentale e non, si trova ad essere impotente di fronte allo scempio che l’avida speculazione del capitalismo da tempo provoca ai danni del mare e del pianeta. Il gesto intimo, espresso nella scultura, si illumina di simboli e metafore facili da intuire, riesce ironicamente a farci riflettere e diventa un’icona sacra per tutti coloro che amano il mare ed il nostro pianeta.